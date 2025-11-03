Neuvorstellung: Sankamap Metals - High Impact Kupfer-Gold-Kandidat mit Milliardenpotenzial!

Anzeige / Werbung
Dieser Kupfer- und Goldexplorer vereint alles, was was sich ein Investor in diesem Sektor wünschen kann!
Geologen sind geübte Zeitreisende, weil sie die Spuren von Millionen Jahren Erdgeschichte lesen. Dennoch würden sich viele dieser Profis wünschen, nur einmal tatsächlich 100 Jahre in der Zeit zurückreisen zu können. Geologisch mag das ein Wimpernschlag sein, aber wirtschaftlich ist der Unterschied gewaltig: Vor 100 Jahren lagen die meisten der großen Entdeckungen, von denen einige bis zum heutigen Tag unseren Bedarf an Metallen decken, noch in der Zukunft. Diese einfachen, großen Funde gehören der Vergangenheit an.
Jüngere Entdeckungen sind tendenziell nicht nur kleiner, sie liegen auch tiefer und obendrein nimmt der durchschnittliche Metallgehalt ab. Sind die großen Ziele also schon alle längst gefunden? Gibt es nicht doch noch etwas Neues, das groß, oberflächennah und hochgradig ist und übersehen wurde, sei es aus geologischen oder aus politischen Gründen? Und, so möchte man hinzufügen, das nicht schon einem chinesischen Konzern gehört?
