Neuvorstellung: Sankamap Metals - High Impact Kupfer-Gold-Kandidat mit Milliardenpotenzial!

Erfahrenes Management mit starker Eigenbeteiligung

Das Team um CEO John Florek vereint jahrzehntelange Erfahrung mit Entdeckergeist und eigenem finanziellen Engagement. Das Management hielt vor Abschluss der jüngsten Kapitalrunde in Höhe von 4,7 Mio. CAD fast die Hälfte der Aktien. Das ist nicht nur ein klares Bekenntnis zur langfristigen Wertschöpfung, sondern ein Zeichen dafür, dass die Aktie noch am Anfang ihrer Entwicklung steht. Noch sind die Umsätze relativ schwach, was sich aber bei bevorstehender Aktivität leicht ändern kann. Die jüngste Kapitalerhöhung wurde zu 0,22 CAD pro Einheit (bestehend aus einer Aktie und einem halben Warrant) abgeschlossen. Die Warrants sind mit einem Ausübungspreis von 0,40 CAD ausgestattet und könnten dem Unternehmen bei voller Ausübung innerhalb von zwei Jahren nochmals etwa 4,35 Mio. CAD zuführen.

Auf Basis eines Aktienkurses von derzeit 0,275 CAD ergibt sich bei rund 61 Mio. ausstehenden Aktien eine Marktkapitalisierung von rund 17,8 Mio. CAD, wovon mehr als 4 Mio. CAD als Cash in der Bilanz zu Buche schlagen. Damit verfügt Sankamap über eine solide finanzielle Basis für die anstehenden Bohrprogramme.

Bohrbeginn in naher Zukunft - der entscheidende Moment

Die kommenden Monate werden richtungsweisend sein. Auf Kuma sollen im Ende des vierten Quartals 2025 oder im ersten Quartal 2026 die ersten Bohrungen beginnen, sobald die laufenden geophysikalischen Programme abgeschlossen sind. Parallel wird Fauro durch Kartierungen und neue Analysen weiterentwickelt. Hier ist ein zweites Bohrprogramm für 2026 vorgesehen.

Fazit: Mit einer Marktkapitalisierung von nur rund 22 Mio. CAD und mehr als 4 Mio. CAD Cash ist Sankamap Exploration noch ein Geheimtipp. Doch das Unternehmen vereint alles, was sich ein Investor in diesem Sektor wünschen kann: erstklassige Geologie, erfahrenes Management, ausreichende Finanzierung und ein bevorstehendes Bohrprogramm mit sofortigem Transformationspotenzial.

Goldinvest.de wird die weitere Entwicklung von Sankamap Exploration Inc. ab sofort begleiten. Wir sind sicher, dass diese potenzielle "high impact"-Geschichte in Zukunft das Interesse vieler Investoren auf sich ziehen wird, vielleicht auch in Asien oder Australien. Zunächst stehen rund 4.500 Bohrmeter auf dem Programm, und der Markt - aber sicher auch die Industrieteilnehmer - werden genau hinschauen, was Sankamap in den kommenden Monaten zutage fördert.

Selbstverständlich ist Sankamap ein hoch spekulatives Investment. Es gibt keinerlei Garantie, dass das Unternehmen fündig wird. Wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich das ist, muss jeder für sich entscheiden. Eine Anmerkung zum Thema Risiko sei aber doch gestattet: Die Seeleute auf den Schiffen von Cook oder Bougainville hatten ein elendes Leben und Dreiviertel kehrten nicht zurück. Sie gingen ein Risiko für Leib und Leben ein - bei magerer Bezahlung! Heutige Investoren sind demgegenüber in einer extrem privilegierten Situation, denn Sie können sich ganz bequem von Handy aus an dem Abenteuer "Entdeckung" beteiligen. Ja, sie könnten dabei zwar Geld verlieren (oder gewinnen), aber ihr Leben riskieren sie nicht. Es gehört zu den faszinierenden Errungenschaften unserer globalisierten, digitalen Welt, dass selbst die Beteiligung an entlegenen Projekten wie denen der börsennotierten Sanakamp so einfach möglich ist. Wenn das kein Fortschritt ist? We look forward to the ride.

