Goldman Sachs: Gold bis Ende 2026 bei 4.900 US-$ - Zentralbankkäufe, ETF-Zuflüsse und erwartete Fed-Zinssenkungen treiben; zusätzliches Potenzial, wenn Privatanleger stärker diversifizieren.

Der Goldmarkt ist in diesem Jahr bereits in neue Rekordhöhen gestiegen - und nach Einschätzung von Goldman Sachs ist das Ende des Anstiegs noch nicht erreicht. Die US-Investmentbank, sieht Gold bis Ende 2026 bei 4.900 US-Dollar je Unze. Getragen werden soll diese Entwicklung vor allem von anhaltenden Käufen der Zentralbanken und weiterem Zufluss in goldgedeckte ETFs. Zusätzliche Impulse könnten hinzukommen, falls auch Privatanleger stärker auf Gold zur Diversifikation setzen.

Gegenüber Bloomberg TV betonte Goldman Sachs, man sei für Gold "so optimistisch wie eh und je". Die Bank rechne bis Ende 2026 mit einem weiteren Preisanstieg von knapp 20 Prozent und sieht den Goldpreis bei 4.900 US-Dollar je Unze. Verglichen mit dem laufenden Jahr, in dem Gold zeitweise fast 60 Prozent zugelegt hat, erwartet das Haus also ein moderateres Tempo, aber unverändert starke fundamentale Treiber.

Goldman Sachs bullisch: Gold könnte bis 2026 auf 4.900 Dollar durchziehen

