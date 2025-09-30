München (ots) -Joyn gratuliert! Creator und Abenteurer "DAVE" David Henrichs gewinnt für seine Leistung als Produzent und Teilnehmer von "THE RACE" (Staffel 2) den Blauen Panther in der Kategorie Entertainment. "THE RACE" gehört auf dem Superstreamer Joyn seit dem Start der ersten Staffel 2024 zu den Spitzen-Performern.Die Produktion der dritten Staffel von "THE RACE" für Joyn übernimmt studio flitz, die hauseigene Produktionsfirma der Seven.One Studios, die sich auf die Akquise und Produktion von Creator-Formaten spezialisiert hat.Thomas Münzner, Geschäftsführer von studio flitz: "Herzlichen Glückwunsch an DAVE und sein gesamtes Team. Ich gratuliere euch herzlich zum mehr als verdienten Blauen Panther. 'THE RACE' ist ein außergewöhnliches Format, das nicht nur für eine junge Zielgruppe auf Joyn einen nahezu unwiderstehlichen Sog entwickelt hat. Wir bei studio flitz können versprechen: Die neue Staffel von 'THE RACE' wird mindestens so wild und emotional wie bisher."Auszug aus der Jurybegründung: "'THE RACE' (Staffel 2) ist ein mitreißendes Reality-Experiment, das Spannung mit Strategie und Emotionen verbindet. Was dieses Format so besonders macht, ist die perfekte Balance zwischen packendem Entertainment und authentischen Momenten. Die dynamische Besetzung aus fünf Creatorinnen und Creators schafft es, die Zuschauerinnen und Zuschauer von der ersten Minute an mitzureißen und gleichzeitig echte, unverfälschte Reaktionen und Emotionen zu zeigen. Während das professionell produzierte Opening Hochglanz-TV verspricht, erzeugt der dokumentarische Drehstil eine unmittelbare Nähe zum Geschehen. Was dem Format zusätzliche Relevanz verleiht, ist seine gesellschaftliche Dimension. Die Botschaft grenzüberschreitender Hilfsbereitschaft wird nicht mit erhobenem Zeigefinger vermittelt, sondern ergibt sich ganz natürlich aus den Begegnungen."Pressekontakt:Eva GradlCvD Communications JoynTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6128370