Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich bekannt zu geben, dass es verbindliche Zusagen für die Aufnahme von rund 34 Mio. A$ (vor Kosten) zu einem Preis von 0,053 A$ pro Aktie (die Platzierung) erhalten hat, um die rasche Weiterentwicklung des Goldprojekts El Zorro (El Zorro oder das Projekt) des Unternehmens voranzutreiben.

Der Erlös aus der Platzierung soll die Weiterentwicklung von El Zorro bis zur endgültigen Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) vollständig finanzieren. Die Mittel werden zunächst für Vor-Machbarkeitsstudien (PFS) und Genehmigungsverfahren verwendet, parallel zu einem laufenden intensiven Explorationsprogramm, um das Potenzial des gesamten Goldbezirks El Zorro zu erschließen.

HIGHLIGHTS

- Die Platzierung bringt 34 Mio. A$ von erfahrenen Investoren ein, darunter inländische und internationale Institutionen.

- Die Erlöse dienen dazu, die Entwicklung von El Zorro bis zur Entscheidung über den Abbau zu beschleunigen.

- Tätigkeiten umfassen PFS-bezogene Arbeitsabläufe, Genehmigungen und Entwicklungsfreigaben.

- Danach folgt eine endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS).

- Die Bohrungen werden parallel an Zielen in der Nähe der Lagerstätte und im Bezirk fortgesetzt, wobei die Anzahl der Bohrgeräte in den kommenden Monaten verdoppelt werden soll.

Tesoro Managing Director, Zeff Reeves, kommentierte:

"Die überwältigende Nachfrage sowohl von bestehenden als auch von neuen, hochwertigen institutionellen Investoren spiegelt die Stärke des El Zorro Goldprojekts wider und unterstreicht sowohl das erneute Marktinteresse an unserem Projekt als auch das Vertrauen in unsere Strategie.

Diese Platzierung verschafft Tesoro die Finanzierungssicherheit, um alle Machbarkeitsstudien abzuschließen, Genehmigungen voranzubringen und entschlossen auf eine Entwicklungsentscheidung bei El Zorro hinzuarbeiten. Gleichzeitig ermöglicht sie uns, das größere Projektgebiet von El Zorro intensiv zu explorieren und dessen volles Potenzial zu erschließen."

DETAILS DER PLATZIERUNG

Die Platzierung umfasst die Ausgabe von rund 641,5 Mio. neuen, voll eingezahlten Stammaktien (Aktien) des Unternehmens an professionelle und erfahrene Investoren zu einem Preis von 0,053 A$ pro Aktie (Platzierungsaktien), um rund 34 Mio. A$ (vor Kosten) zu beschaffen. Diese setzt sich zusammen aus:

- Tranche 1: Rund 26,7 Mio. A$ durch die Ausgabe von bis zu 503.671.051 Platzierungsaktien im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens, bestehend aus 302.202.631 Aktien gemäß Listing Rule 7.1 und 201.468.420 gemäß Listing Rule 7.1A.

- Tranche 2: Rund 7,3 Mio. A$ durch die Ausgabe von rund 137.838.383 Platzierungsaktien, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (Extraordinary General Meeting, EGM), die voraussichtlich im November 2025 stattfinden wird.

Der Preis von 0,053 $ pro Platzierungsaktie entspricht:

- einem Abschlag von 11,7 % auf den letzten Schlusskurs von 0,06 $ am 25. September 2025;

- einem Abschlag von 12,6 % auf den 5-Tage-Volumen-gewichteten Durchschnittskurs (VWAP) von 0,0601 $;

- einem Abschlag von 8,2 % auf den 10-Tage-VWAP von 0,0577 $.

Unified Capital Partners Pty Ltd und Morgans Corporate Limited fungierten als gemeinsame Lead Manager der Platzierung (Joint Lead Managers). Tamesis Partners LLP und Jett Capital Advisors fungierten als Co-Manager der Platzierung.

VERWENDUNG DER MITTEL

Die Erlöse aus der Platzierung werden verwendet für:

- Fortgesetztes Ressourcenwachstum bei Ternera;

- Exploration zur Definition neuer regionaler Bohrziele;

- Bohrungen zur Erprobung neuer und bestehender Ziele im Gebiet El Zorro;

- Abschluss einer PFS;

- danach eine DFS;

- Sicherung von Genehmigungen und Entwicklungsfreigaben; und

- Betriebskapital und Kosten im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um den Auszug aus einer insgesamt 4-seitigen Meldung. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03000527-6A1286899&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9

Autorisiert durch den Vorstand von Tesoro Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

mailto:info@tesorogold.com.au

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verteilung in den Vereinigten Staaten

Kein Angebot von Wertpapieren

Diese Bekanntmachung wurde für die Veröffentlichung in Australien erstellt und darf nicht an US-Nachrichtendienste weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar. Die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht nach dem US Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies erfolgt in Transaktionen, die von den Registrierungspflichten des US Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen der USA befreit sind oder diesen nicht unterliegen.

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste intrusionsgebundene Goldsystem in Chile entdeckt und definiert. Die Entdeckung von 1,82 Mio. Unzen bei Ternera befindet sich in der Region der Küstenkordillere Chiles. Die Küstenkordillere ist Standort mehrerer Weltklasse-Kupfer- und Goldminen, verfügt über gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und eine erfahrene Bergbauarbeiterschaft. Große Teile der Küstenkordillere sind aufgrund der unklaren Eigentumsverhältnisse an Bergbaukonzessionen noch unerforscht, doch Tesoro konnte über sein landesweites Netzwerk und seine Erfahrung die Rechte am Goldprojekt El Zorro im Distriktmaßstab sichern - im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Die zu 95 % im Besitz befindliche chilenische Tochtergesellschaft von Tesoro hält 95,4 % am El Zorro Goldprojekt (siehe ASX-Mitteilung vom 12. August 2025).

Zukünftige Leistung

Diese Bekanntmachung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Projektionen, Prognosen und Schätzungen, dienen lediglich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Leistung angesehen werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, Änderungen ohne Vorankündigung unterliegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Frühere Ergebnisse sind nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Leistungen, und es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Erreichens oder der Angemessenheit von zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Prognosen abgegeben. Nichts in dieser Bekanntmachung oder in den Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen ist oder darf als Zusicherung, Erklärung, Garantie oder Gewährleistung in Bezug auf die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung von Tesoro Gold betrachtet oder herangezogen werden.

Erklärung sachkundiger Personen

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar (B.Sc(Hons) Geologie, M.Sc. FAusIMM, MAIG), einer sachkundigen Person und Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt wurden. Herr Widenbar handelt als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der in Betracht gezogenen Mineralisierung und des Lagerstättentyps sowie für die durchgeführten Tätigkeiten relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten.

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Bekanntmachung vom 4. August 2025 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen würden, und dass Form und Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Bekanntmachung nicht wesentlich geändert wurden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Bekanntmachung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert. Die Mineralressource umfasst 1.123 koz in der Kategorie "Indicated" und 692 koz in der Kategorie "Inferred".

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03000527-6A1286899&v=c2533a54e2514fb77a8f93f84db686e1125273e9



