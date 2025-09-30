Anzeige
Dienstag, 30.09.2025
Das Geheimnis der Wall Street: Diese Kupferaktie wird bewertet wie ein Nobody - hat aber das Zeug zum Giganten
WKN: 126215 | ISIN: DE0001262152 | Ticker-Symbol: DTD2
Tradegate
30.09.25 | 15:54
2,220 Euro
-1,77 % -0,040
Branche
Software
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
B+S BANKSYSTEME AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
B+S BANKSYSTEME AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,2202,30016:27
0,0000,00015:55
Dow Jones News
30.09.2025 15:39 Uhr
217 Leser
PTA-AFR: B+S Banksysteme AG: Korrektur zur Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: B+S Banksysteme AG: Korrektur zur Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

B+S Banksysteme AG: Korrektur zur Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

München (pta000/30.09.2025/15:05 UTC+2) - B+S Banksysteme AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzernabschluss 2024/25 Berichtszeitraum: 01.07.2024 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://bs-ag.com/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 17.10.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      B+S Banksysteme AG 
           Elsenheimerstraße 57 
           80687 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Simon Berger 
Tel.:         +49 89 74 119 
E-Mail:        ir@bs-ag.com 
Website:       www.bs-ag.com 
ISIN(s):       DE0001262152 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759237500238 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 09:06 ET (13:06 GMT)

© 2025 Dow Jones News
