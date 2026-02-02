Anzeige
Montag, 02.02.2026
KI für Verteidigung: Der Countdown zu einer der heißesten AI-Hightech-Stories 2026 beginnt jetzt
WKN: A3MQRK | ISIN: DE000A3MQRK6 | Ticker-Symbol: 3330
Xetra
02.02.26 | 17:35
2,100 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
ROSTRA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROSTRA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
02.02.2026 20:21 Uhr
303 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Rostra AG: Gewinnschätzung auf Konzernebene für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 - Rostra AG rechnet mit einem Konzernjahresergebnis in Höhe von EUR -0,1 Mio. bis EUR 0,1 Mio.

DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Gewinnschätzung auf Konzernebene für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 - Rostra AG rechnet mit einem Konzernjahresergebnis in Höhe von EUR -0,1 Mio. bis EUR 0,1 Mio.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwörter: Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Rostra AG: Gewinnschätzung auf Konzernebene für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025

Rostra AG rechnet mit einem Konzernjahresergebnis in Höhe von EUR -0,1 Mio. bis EUR 0,1 Mio.

Düsseldorf (pta000/02.02.2026/19:45 UTC+1)

Wie mit Ad-hoc Meldung vom 23. Januar 2026 angekündigt, hat der Vorstand der Rostra AG ("Gesellschaft") im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 nunmehr erstmals auch eine Schätzung zum erwarteten Jahresergebnis auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2025 gemäß IFRS abgegeben. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernjahresfehlbetrag bzw. einen Konzernjahresüberschuss in einer Bandbreite von EUR -0,1 Mio. bis EUR 0,1 Mio. sowie eine verfügbare Liquidität (inkl. Wertpapieren des Umlaufvermögens) zum 31. Dezember 2025 in einer Bandbreite von EUR 5,2 Mio. bis EUR 5,3 Mio.

Rostra AG Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770057900710 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2026 13:45 ET (18:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
