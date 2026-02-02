DJ PTA-Adhoc: Rostra AG: Gewinnschätzung auf Konzernebene für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 - Rostra AG rechnet mit einem Konzernjahresergebnis in Höhe von EUR -0,1 Mio. bis EUR 0,1 Mio.

Rostra AG: Gewinnschätzung auf Konzernebene für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025

Rostra AG rechnet mit einem Konzernjahresergebnis in Höhe von EUR -0,1 Mio. bis EUR 0,1 Mio.

Düsseldorf (pta000/02.02.2026/19:45 UTC+1)

Wie mit Ad-hoc Meldung vom 23. Januar 2026 angekündigt, hat der Vorstand der Rostra AG ("Gesellschaft") im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 nunmehr erstmals auch eine Schätzung zum erwarteten Jahresergebnis auf Konzernebene für das Geschäftsjahr 2025 gemäß IFRS abgegeben. Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernjahresfehlbetrag bzw. einen Konzernjahresüberschuss in einer Bandbreite von EUR -0,1 Mio. bis EUR 0,1 Mio. sowie eine verfügbare Liquidität (inkl. Wertpapieren des Umlaufvermögens) zum 31. Dezember 2025 in einer Bandbreite von EUR 5,2 Mio. bis EUR 5,3 Mio.

Rostra AG Der Vorstand

