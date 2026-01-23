Anzeige
WKN: A3MQRK | ISIN: DE000A3MQRK6 | Ticker-Symbol: 3330
Xetra
23.01.26 | 17:35
1,960 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
ROSTRA AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ROSTRA AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
23.01.2026 19:33 Uhr
285 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Rostra AG: Gewinnschätzung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 - Rostra AG rechnet mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1,1 Mio. bis EUR 1,2 Mio.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rostra AG: Gewinnschätzung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025

Rostra AG rechnet mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1,1 Mio. bis EUR 1,2 Mio.

Düsseldorf (pta000/23.01.2026/19:00 UTC+1)

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand der Rostra AG ("Gesellschaft") eine Schätzung zum erwarteten Jahresfehlbetrag nach Steuern gemäß HGB abgegeben bezogen auf den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025.

Die Gesellschaft erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Jahresfehlbetrag in einer Bandbreite von EUR 1,1 Mio. bis EUR 1,2 Mio. sowie eine verfügbare Liquidität (inkl. Wertpapieren des Umlaufvermögens) zum 31. Dezember 2025 in einer Bandbreite von EUR 5,2 Mio. bis EUR 5,3 Mio. Bisher, wie zuletzt mit Veröffentlichung des Zwischenabschlusses zum 30. Juni 2025 bestätigt, hatte der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag in der Bandbreite von EUR 0,4 Mio. bis EUR 0,5 Mio. prognostiziert. Basierend auf diesen Annahmen wurde zum 31. Dezember 2025 eine Überschussliquidität in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR bis EUR 0,6 Mio. erwartet. Im Nachgang zu dieser Prognose erfolgten- wie veröffentlicht - der Erwerb der Anteile an der NMBZ Holdings Limited sowie die angepasste Umsetzung der Sachkapitalerhöhung zur Akquisition der Divcorp Investments Ltd. Die Abweichungen zu der veröffentlichen Prognose ergeben sich im Wesentlichen aus den Kosten für diese Transaktionen einschließlich der Finanzierungskosten für das aufgenommene Darlehen.

Der Vorstand der Rostra AG geht davon aus, nach Vorliegen der Finanzkennzahlen aller Beteiligungen auch eine Schätzung auf Konzernebene tätigen zu können, voraussichtlich Anfang Februar 2026.

Rostra AG Der Vorstand

Aussender:      Rostra AG 
           Fritz-Vomfelde-Straße 34 
           40547 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Wolfgang Maßberg 
Tel.:         +49 211 53883434 
E-Mail:        info@rostra.ag 
Website:       rostra.ag 
ISIN(s):       DE000A3MQRK6 (Aktie) DE000A40UTR3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

