PTA-AFR: B+S Banksysteme AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß §§ 114-117 WpHG
München (pta000/30.09.2025/15:05 UTC+2) - B+S Banksysteme AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzernabschluss 2024/25 Berichtszeitraum: 01.07.2024 - 30.06.2025 Internet-Veröffentlichung: https://bs-ag.com/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 17.10.2025
Aussender: B+S Banksysteme AG Elsenheimerstraße 57 80687 München Deutschland Ansprechpartner: Simon Berger Tel.: +49 89 74 119 E-Mail: ir@bs-ag.com Website: www.bs-ag.com ISIN(s): DE0001262152 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate
