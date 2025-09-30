PTA-News: Philomaxcap AG: Philomaxcap AG veröffentlicht Halbjahreszahlen für 2025 - Erstmals konsolidierter Abschluss - erstmalige Anwendung der IFRS

Anzeige
WKN: A1A6WB | ISIN: DE000A1A6WB2 | Ticker-Symbol: PTHH
Xetra
30.09.25 | 15:00
0,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Hardware
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
PHILOMAXCAP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PHILOMAXCAP AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
30.09.2025 15:57 Uhr
189 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta000/30.09.2025/15:25 UTC+2)

München, 30. September 2025. Die Philomaxcap AG (ISIN: DE000A1A6WB2, Tickersymbol: PTHH.DE), die derzeit ihre Umfirmierung in Path2 Hydrogen AG durchführt, veröffentlicht zum Bilanzstichtag 30. Juni 2025 erstmals ihren Halbjahres-Konzernabschluss nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS. Der Konsolidierungskreis umfasst die GenH2 Corp. - das Anfang des Jahres erworbene Wasserstoffunternehmen - sowie weitere Beteiligungen. Mit der Erstellung des konsolidierten Halbjahresabschlusses erfolgt die Umstellung der nationalen Rechnungslegungsstandards auf IFRS.

Die Aktien der GenH2 Corp. wurden im März 2025 als Sacheinlage in die Philomaxcap AG eingebracht. Gemäß den IFRS-Leitlinien ist diese Transaktion als umgekehrter Unternehmenserwerb zu bilanzieren; daher gilt die GenH2 Corp. für Rechnungslegungszwecke als wirtschaftlicher Erwerber der Philomaxcap AG. Diese bilanzielle Behandlung hat besondere Auswirkungen auf die Darstellung im Eigenkapital, die sich im Jahresabschluss widerspiegelt. Dennoch wird das gezeichnete Kapital der Philomaxcap AG als rechtlicher Erwerber weiterhin ausgewiesen. Aufgrund der Holdingfunktion der Philomaxcap AG wird die aus der Neubewertung der Vermögenswerte resultierende Differenz nicht als "Goodwill" ausgewiesen, sondern im Aufwand der GenH2 Corp.

Die Bilanzierungspflicht als umgekehrter Unternehmenserwerb hat wesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Als Folge davon enthält die Gewinn- und Verlustrechnung des Konzernabschlusses zusätzliche Aufwendungen in Höhe von rund 0,5 Millionen Euro. Der Halbjahresbericht ist bei "Investors" auf www.path2hdrogen.com veröffentlicht.

Das Unternehmen freut sich über den Abschluss der Transaktion mit GenH2 Corp., die Konsolidierung der Vermögenswerte des Unternehmens nach IFRS und die überwältigende Unterstützung für seine Fokussierung auf den Wasserstoffsektor, wie die Ergebnisse der Hauptversammlung vom 6. August 2025 zeigen. In der zweiten Jahreshälfte 2025 wird sich das Unternehmen auf die weitere kommerzielle Nutzung der Technologie und Ausrüstung von GenH2 konzentrieren.

Josh McMorrow, CEO von Path2 Hydrogen, erklärt: "Dies ist ein Jahr des Wandels für das Unternehmen - der Abschluss der Übernahme von GenH2, die Neuausrichtung des Unternehmens auf den Wasserstoffinfrastruktursektor und der kommerzielle Einsatz der Controlled Storage- und Wasserstoffverflüssigungsanlagen von GenH2. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, das Unternehmen an diesen Punkt zu bringen, insbesondere bei den Mitarbeitern von Path2 Hydrogen und GenH2 für ihren unermüdlichen Einsatz."

Über Philomaxcap AG, bald Path2 Hydrogen AG (www.path2hydrogen.com)

Path2 Hydrogen AG (FRA:PTHH) ist eine Management-Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf der Wasserstoffindustrie. Im Jahr 2025 führte eine Kapitalerhöhung zur Übernahme von GenH2 Corp., einem auf Flüssigwasserstofftechnologie und -ausrüstung spezialisierten Unternehmen.

Über GenH2 (www.genh2.com)

GenH2 Corp. ist eine Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (FRA: PTH), einem deutschen Unternehmen, das an der Frankfurter Börse notiert ist. GenH2 ist ein Technologieführer im Bereich flüssiger Wasserstoff-Infrastruktursysteme für saubere Energielösungen, einschließlich verlustfreier kontrollierter Speicherung und fortschrittlicher Wasserstoffverflüssigung. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung standardisierter Anlagen, um den Ausbau der Midstream-Infrastruktur für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen. Zum Technologieteam gehören ehemalige Wissenschaftler der NASA Hall of Fame mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Forschung, Entwicklung und Konstruktion von Wasserstofflösungen. Weitere Informationen über GenH2 finden Sie unter www.genh2.com.

Aussender:      Philomaxcap AG 
           Marienplatz 2 
           80331 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Josh McMorrow 
Tel.:         +49 89 139288929 
E-Mail:        info@path2hdrogen.com 
Website:       www.path2hdrogen.com 
ISIN(s):       DE000A1A6WB2 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

