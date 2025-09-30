Anzeige
ARC Document Solutions: ARC Facilities to Host Webinar on the Hidden ROI of Building Information Across Finance, Risk, and Operations

Finance, risk, and facilities leaders will discover how accurate building data supports smarter decisions, safeguards continuity, and reduces hidden costs.

SAN RAMON, CA / ACCESS Newswire / September 30, 2025 / Every year, organizations lose millions to hidden risks in facilities operations-delayed repairs, unplanned downtime, audit findings, and the loss of critical institutional knowledge. For leaders tasked with safeguarding financial stability, operational resilience, and risk management, these blind spots represent serious threats.

To address these growing pressures, ARC Facilities will host an essential webinar on Wednesday, October 29 at 10am PT/1pm ET -- Bridging Finance, Risk, and Operations: The Overlooked Value of Building Data. This session will reveal how smarter facilities management strategies can directly reduce exposure to risk, uncover hidden value, and demonstrate ROI across organizations.

Led by Danny Shea, Vice President of Sales, ARC Facilities, the webinar will also include a short demonstration of how ARC Facilities helps organizations document, organize, and instantly access critical building information.

The session will highlight how to:

  • Uncover hidden costs that quietly drain budgets

  • Reduce audit and compliance risks with stronger documentation

  • Strengthen resilience against downtime and disruptions

  • Lower insurance claims and premiums by mitigating avoidable damage

  • Align facilities data with financial and operational strategy

  • Demonstrate ROI from smarter, connected facilities operations

"Facilities data has long been treated as an operational issue, but it's really a financial and risk-management asset," said Shea. "This session will show leaders how bridging finance, risk, and operations with building data can unlock value that's been overlooked for far too long."

Register today as space is limited.

About ARC Facilities
ARC Facilities, an entity of ARC Document Solutions, delivers smart building technology that helps organizations protect revenue, mitigate risk, and ensure business continuity by providing instant, mobile access to critical building information. A user-friendly app streamlines access to as-builts, emergency plans, O&Ms, and compliance documents, eliminating wasted time searching through paper or outdated files. With remote troubleshooting and rapid response capabilities, facilities teams can prevent minor issues from becoming major disruptions, safeguard operations, and enhance efficiency. To learn more, visit arcfacilities.com.

Contact:

Andira Fara
andira.fara@arcfacilities.com
925-394-8364

SOURCE: ARC Document Solutions



View the original press release on ACCESS Newswire:
https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/consumer-and-retail-products/arc-facilities-to-host-webinar-on-the-hidden-roi-of-building-informati-1078899

© 2025 ACCESS Newswire
