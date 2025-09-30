The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.09.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2025



ISIN Name

CA8875221001 TINKA RESOURCES LTD

CA88770A1003 TINY LTD. A

KYG9845F2080 LAKESHORE BIOP. DL -,0002

US98873Q1004 YUNHONG GREEN CTI LTD.

XS1321149434 KENNEDY WILS.HLDGS. 2025

ZAE000325783 NASPERS LTD. N RC 100





