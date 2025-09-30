The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 30.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 30.09.2025
ISIN Name
CA8875221001 TINKA RESOURCES LTD
CA88770A1003 TINY LTD. A
KYG9845F2080 LAKESHORE BIOP. DL -,0002
US98873Q1004 YUNHONG GREEN CTI LTD.
XS1321149434 KENNEDY WILS.HLDGS. 2025
ZAE000325783 NASPERS LTD. N RC 100
