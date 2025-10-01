Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 01.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Golden Cross entdeckt hochgradiges Gold - Ein neues Fosterville im Milliarden-Dollar-Gürtel von Victoria?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DNR9 | ISIN: VGG320891077 | Ticker-Symbol: KQ2
Tradegate
30.09.25 | 18:28
35,600 Euro
+1,14 % +0,400
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ETORO GROUP LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ETORO GROUP LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
35,00035,40030.09.
35,00035,20030.09.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EMIRATES NBD
EMIRATES NBD PJSC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EMIRATES NBD PJSC99,64+0,01 %
ETORO GROUP LTD35,600+1,14 %
FINEXITY AG48,0000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.