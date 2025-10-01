Am 21. September hatten wir den letzten Beitrag über Etsy ISIN: US29786A1060 im Express-Service veröffentlicht und der Titel war: "So macht man Börsengewinne! Zertifikat + 72% | Aktie + 21% |" Der nächste Kurssprung mit über 15 Prozent Aktien-Tagesgewinn kam am Montag und damit war auch das von 54,00 auf 60,00 Euro angehobene Kursziel weit überschritten. Der maximale Gewinn konnte auf 132 Prozent mit dem Zertifikat und 40 Prozent mit der Aktie gesteigert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS