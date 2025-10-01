Unsere letzten drei Trading-Ideen mit ProSiebenSat.1 Media ISIN: DE000PSM7770 waren alles Treffer ohne Gewinn, im vierten Versuch ist der Einstieg gelungen. In unserem Artikel vom 28. September hatten wir unter anderem geschrieben: "ProSiebenSat.1 Media hat am 29. August ein Jahreshoch bei 8,53 Euro markiert und danach gab es zunächst einen Absturz bis 7,555 Euro. Nach einer Gegenreaktion bis auf 8,31 Euro knallte die Aktie bis auf 5,52 Euro nach ...

