Schlechte Nachrichten zum Start in den neuen Handelstag für die Aktionäre von BASF. Denn dem DAX-Titel bläst direkt starker Gegenwind ins Gesicht. So hat die US-Bank JPMorgan ihre negative Einschätzung für die Papiere des weltgrößten Chemieproduzenten erneut klar bestätigt und sieht den fairen Wert unverändert bei nur 40,00 Euro.Die Einschätzung wurde dementsprechend bei "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi betonte im Rahmen seines Ausblicks auf die Berichtssaison der europäischen Chemiekonzerne, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
