Sungrow rüstet in Belgien das bisher größte Speichervorhaben Europas mit Batterien aus. Das 800 MWh starke Projekt wird von Partner Engie umgesetzt. Sungrow, Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), und der französische Energiekonzern Engie bauen in Vilvoorde, Belgien, das bis dato größte Batteriespeicherprojekt auf dem europäischen Festland. Wie Sungrow mitteilte, sei jetzt der Netzanschluss der ersten 400MWh des 200MW/800MWh Speicherparks erfolgt. Zum Einsatz kämen 320 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver