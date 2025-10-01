Winterthur - An der Spitze der Axa Schweiz gibt es einen Wechsel: CEO Fabrizio Petrillo tritt Ende Jahr zurück, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilt. Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger steht noch nicht bereit. Petrillo werde nach acht Jahren an der Spitze der Axa Schweiz von seinem Amt zurücktreten und die französische Gruppe verlassen. Er hatte Anfang 2018 das CEO-Amt übernommen, nachdem Vorgänger Antimo Perretta zum Leiter des Europa-Geschäfts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
