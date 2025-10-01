Die DEAG Deutsche Entertainment AG geht wieder auf Tournee am Anleihemarkt. Im Rampenlicht derzeit: Der DEAG-Bond 2025/2029 (A460AS). Noch bis 8. Oktober kann die neue Anleihe gezeichnet werden. Die Spanne für den festen Zinssatz liegt bei sieben bis acht Prozent p.a. Der endgültige Zins wird zum Ende der Zeichnungsfrist festgelegt. Die Laufzeit beträgt überschaubare vier Jahre. Mit den Mitteln aus der neuen Anleihe, die ein Volumen von bis zu 75 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de