Wallisellen - Die USA haben angekündigt, ab dem 1. Oktober auf Importe von pharmazeutischen Markenprodukten aus der Schweiz einen Zollsatz von 100 % zu erheben. Dank Ausnahmeregelungen dürften sich die Auswirkungen in Grenzen halten. Nach dem 36 % Zollhammer kam vergangene Woche eine weitere Hiobsbotschaft aus den USA. Auf Schweizer Importe von pharmazeutischen Markenprodukten soll ein Zoll von 100 % erhoben werden. Vor dieser Ankündigung lag der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab