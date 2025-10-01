Mitteilung der Dautrus Capital AG:

10-%-Dautrus-Immobilienanleihe notiert an der Börse Frankfurt: Erste Quartiersentwicklung in Leipzig bereits in der Planung

Die Dautrus Capital AG hat ihre Unternehmensanleihe [ISIN: DE000A4DFHX0] erfolgreich innerhalb einer Privatplatzierung begeben. Das Kapital soll für die Entwicklung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum genutzt werden. Der Bond mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR wird inzwischen an der Börse Frankfurt gehandelt. Die Anleihe ...

