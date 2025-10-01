Nach einem Allzeithoch am 15. September, bei dem der von RuMaS genannte Einstiegskurs überschritten wurde, setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Airbus-Kurs ISIN: NL0000235190 bis auf 190,90 Euro drückten. Wir hatten einen kühlen Kopf bewahrt und uns vom Handeln der Anleger unbeeindruckt gezeigt und am 18. September abends im Express-Service um 19:38 Uhr einen Einstiegskurs für Neueinsteiger genannt. Wir hatten zusätzlich auch ein Zertifikat vorgeschlagen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.