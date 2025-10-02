Sartorius Vz-Aktien konnten am Mittwoch zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 9,75 Prozent der Top-Performer im MDAX und TecDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 217,20 Euro, das Tageshoch hat man mit 217,40 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 7 x kaufen und 5 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 205,00 Euro und 280,00 Euro. Elf von zwölf Analysten sehen einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS