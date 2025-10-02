Roche-Aktien ISIN: CH0012032048 konnten am Mittwoch zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 8,62 Prozent der Top-Performer im Swiss Market Index. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 282,30 CHF, und dieser Kurs war auch das Tageshoch. Mit dem Anstieg über die gleitenden Durchschnittslinien für 38-, 100- und 200-Tage hat die Roche-Aktie starke Kaufsignale geliefert, auch der Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsbewegung scheint gelungen. Wenn ...

