Ende August hatten wir im RuMaS Express-Service geschrieben: "Kommt es zu einem nachhaltigen Ausbruch über 29,00 Euro, ist aus technischer Sicht Kurspotenzial bis in den Bereich um 32,00 Euro vorhanden. Kurzfristig ist das Papier nach unserer Meinung eine der spannendsten Aktien im Austrian Traded Index." Es hat ein paar Tage gedauert, aber am Mittwoch wurde die Marke auf Schlusskursbasis überschritten. Gut möglich, dass sich der Aufwärtstrend in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS