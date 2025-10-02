Nach seinem Befreiungsschlag zur Wochenmitte zeichnen sich für den DAX am Donnerstag weitere Gewinne ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,7 Prozent auf 24.274 Punkte. Damit nimmt der DAX weiter Kurs auf sein Rekordhoch vom Juli bei 24.639 Punkten. In den USA haben die Anleger dem Regierungsstillstand mit neuen Rekorden im S&P 500 und Nasdaq 100 getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen hier seit Mittwoch teilweise still, weil bisher keine Einigung auf einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
