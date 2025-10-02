Zürich/Singapur - Bellevue Asset Management hat Diya Lowe zur Head of Distribution Asia Pacific ernannt. Lowe ist eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und einem weitreichenden regionalen Netzwerk. Diya Lowe hat ihren neuen Posten diesen Monat angetreten. Sie verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Asset Management und war in leitenden Positionen bei Lazard Asset Management, Ninety One und zuletzt bei Brandes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab