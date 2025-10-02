EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Expansion/Prognoseänderung

The Platform Group plant EUR 1 Mrd. Umsatz in 2026, drei Übernahmen im Pharmabereich erfolgt

Drei Mehrheitsübernahmen im Pharma-Plattformbereich in Q4 2025

Ausweitung und Umbenennung des Segments "Service & Retail Goods" in "Pharma & Service Goods"

Weitere Zukäufe im Segment "Optics & Hearing" in Q4 2025

Anhebung der Planung 2026 auf Umsatz von EUR 1 Mrd. und EBITDA von EUR 70 Mio. bis EUR 80 Mio.

Düsseldorf, 2. Oktober 2025. Die The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hebt nach drei Mehrheitsübernahmen im Pharmabereich sowie weiteren Zukäufen im Segment "Optics & Hearing" ihre Mittelfristprognose 2026 an. Das Segment "Service & Retail Goods" wird durch die Pharma-Akquisitionen bedeutend erweitert und in "Pharma & Service Goods" umbenannt. Die Pharma-Akquisitionen bauen auf der positiven Entwicklung der ApoNow GmbH auf, die seit 2022 zur TPG gehört und sich seitdem positiv entwickelt hat. ApoNow dient über die eigene Online-Plattform als Schnittstelle zwischen 200 Pharmaherstellern und 41.500 Apotheken in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien. Die drei Unternehmen stellen ein künftiges Umsatzvolumen von über EUR 130 Mio. im Geschäftsjahr 2026 dar und erzielen eine EBITDA-Rendite im Zielkorridor der TPG. Das Signing der drei Akquisitionen erfolgte im September und Oktober 2025. Mit dem Closing wird nach Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden in Österreich und Deutschland bis Ende 2025 gerechnet. Mehrheitlich übernommen wird die Pharmosan Gruppe mit Sitz in Wien, die zu den führenden Plattformen für Arzneimittelversorgung lokaler Apotheken und Ärzte in Österreich zählt. Der Vertrieb erfolgt online sowie durch digitale B2B-Orderkanäle - Kunden sind zu 100 % B2B-Partner. Das Unternehmen wird in zweiter Generation durch die Familie Mittelbach geführt. Ebenfalls mehrheitlich übernommen wird die Vamida Versandapotheke mit Sitz in Brno, Tschechische Republik. Das 2012 gegründete Unternehmen hat sich als Online-Nischenanbieter in Osteuropa, Österreich und Deutschland etabliert. Darüber hinaus wurde die Mehrheit an der Pharmaweiterbildungsplattform Apothekia erworben. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist seit 2013 Marktführer für Weiterbildungsangebote für Pharma- und Apothekenmitarbeiter und betreut mehrere Tausend Apotheken in Deutschland.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group: "Als wir im Jahr 2022 mit einer Plattformlösung in die Pharmabranche eingestiegen sind, war nicht absehbar, wie dynamisch sich dieser Bereich entwickeln würde. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass wir hier eine profitable Plattformlösung in einer Nische aufgebaut haben, die wir nun deutlich erweitern. Unser Ziel ist es, als fester Partner der lokalen Apotheken sämtliche Leistungsbestandteile abzubilden: Vom eCommerce über digitale Warenbeschaffung bis zu Weiterbildung und Bestellprozessen zwischen Pharmaherstellern und Apotheken. Das Wachstumspotenzial ist bedeutend, daher werden wir dies auf unserer heutigen Strategy und Update-Session in Frankfurt näher ausführen." Neben den Übernahmen im Pharmabereich beabsichtigt TPG im Oktober den Erwerb von zwei weiteren Unternehmen im Segment "Optics & Hearing" und hat bereits entsprechende vorvertragliche Vereinbarungen getroffen. Die beiden Optikunternehmen erzielen einen Umsatz im einstelligen Millionen-Euro-Bereich bei einer EBITDA-Marge von 24 %.



Bjoern Minnier, CFO der The Platform Group AG: "Die Übernahmen im Pharmabereich sowie im Segment Optics & Hearing zeigen, dass wir unsere Nischenstrategie erfolgreich ausweiten. Die Ertragskraft unserer Gruppe wird sich dadurch weiter positiv entwickeln. Aufgrund der nun getätigten Übernahmen rechnen wir mit einem deutlichen Anstieg von GMV, Umsatz und EBITDA in 2026, sodass wir unsere Prognose anpassen. Wir gehen davon aus, auch künftig in den beiden Segmenten aktiv Zukäufe vorzunehmen und diese deutlich zu skalieren."



Anhebung der Mittelfristplanung 2026 Vor dem Hintergrund der getätigten Übernahmen sowie des organischen Wachstums hebt der Vorstand der TPG seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (Mittelfristprognose) an. Das Bruttowarenvolumen (GMV) soll voraussichtlich auf EUR 1,7 Mrd. (vorherige Prognose: EUR 1,6 Mrd.) ansteigen und der Nettoumsatz auf mind. EUR 1,0 Mrd. (vorherige Prognose: EUR >860 Mio.). Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung, der Akquisitionen im Pharmabereich sowie des erfolgreichen Ausbaus des Segments "Optics & Hearing" rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 zudem mit einer Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 70 Mio. bis EUR 80 Mio. (vorherige Prognose: EUR >64 Mio.). Die Partnerzahl soll auf über 18.000 ansteigen (unverändert). Einhergehend mit dem Anstieg der Partnerzahl wird mit einem deutlichen Anstieg der Produktzahl auf den Plattformen der TPG von über 20 % gerechnet. Die bereits angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird bestätigt.



Cashflow und Verschuldung Ziel der The Platform Group ist es, einen hohen operativen Cashflow zu generieren. Akquirierte Unternehmen sind dabei ein wichtiger Faktor, da die Akquisitionsstrategie der The Platform Group darauf abstellt, dass ertragreiche Unternehmen akquiriert und integriert werden. The Platform Group verfolgt das Ziel einer konservativen Finanzierungsstrategie. Hierzu gehört eine Obergrenze der Verschuldung sowie eine breite Finanzierungsgrundlage aus langfristigen Bankdarlehen, Eigenkapital sowie einer Anleihe. Für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 ist ein Verschuldungsgrad zwischen 1,5 und 2,3 (unverändert) angestrebt. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten).



Bjoern Minnier, CFO der The Platform Group AG, ergänzt: "Wir sind sehr zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2025 mit der Verschuldung innerhalb unserer Guidance von 2,3 oder darunter zu liegen - trotz der erhöhten Akquisitionstätigkeit im laufenden Geschäftsjahr und der Investitionsplanung für das vierte Quartal. Unsere bisherige Jahresentwicklung lässt darauf schließen, dass unser Cashflow 2025 weiter ansteigt und wir auch für das Geschäftsjahr 2026 optimistisch sind."



Strategy and Update Session CEO Dr. Dominik Benner und CFO Bjoern Minnier werden heute, am 2. Oktober 2025, um 11.00 Uhr MESZ, mit weiteren Mitgliedern des Managements in einer Strategy and Update Session den aktuellen Geschäftsverlauf sowie die weitere Strategie der The Platform Group erläutern. Auf der Agenda stehen auch ein Überblick über die Entwicklung der Pharma-Plattformen, eine Vertiefung zum Segment Optics & Hearing und Einblicke in die strategischen Projekte, darunter TPG Pay und die M&A-Pipeline, sowie in den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme per Live-Stream unter:

The Platform Group - Strategy and Update Session .



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 28 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



