Tesco oder Walmart?: Apples Einfallslosigkeit, Robinhood ist die Nr.1 & explodierende Optionsscheine!

550 % mit Alibaba, 479 % mit First Solar und fast 200 % mit SK Hynix. Seit Mitte Juli haben sich schon 11 Derivate, die empfohlen wurden, mehr als verdoppelt. Sind jetzt RWE, Adidas und Tencent an der Reihe?Die Märkte brodeln, und die Schlagzeilen sind explosiv! Während Tech-Gigant Apple seine scheinbare Einfallslosigkeit fortsetzt, sorgt Robinhood für Furore und wird zur besten Aktie im S&P 500 seit Jahresbeginn gekürt. Wir beleuchten die Verschiebungen und zeigen die Top 10 und Flop 5 des Index seit Jahresbeginn. Die größten Gewinne warten anderswo: Ein Optionsschein auf den chinesischen Riesen Alibaba hat sensationell die 500-Prozent-Marke geknackt! Ebenfalls auf der Überholspur ist die …

