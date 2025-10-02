Das Duo EWE Go und Hochtief Ladepartner hat bereits einige, kleinere Standorte des Deutschlandnetzes in Betrieb - aber noch keinen mit Dach. Jetzt ist in Oer-Erkenschwick ein überdachter Ladepark ans Netz gegangen. Und der bisher größte der beiden Partner. Mit den zwölf Schnelladepunkten - also sechs Ladesäulen mit jeweils zwei Anschlüssen - erweitern die beiden Partner ihre öffentliche Ladeinfrastruktur in Westdeutschland. Vom Spatenstich an der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
