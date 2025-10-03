Die Rallye bei Europas Stahlwerten geht in die nächste Runde. Am Freitag setzten die Aktien ihre jüngste Aufwärtsbewegung fort. Besonders stark präsentierte sich Salzgitter, das im Feiertagshandel zeitweise um acht Prozent nach oben schoss und damit ein neues Hoch seit mehr als zwei Jahren markierte.Vom September-Tief gerechnet hat sich die Salzgitter-Aktie mittlerweile um über 50 Prozent verteuert - befeuert von den Plänen der EU, die Branche besser vor Importen zu schützen.Auch die großen Branchenvertreter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär