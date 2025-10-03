Anzeige
Freitag, 03.10.2025
Golden Cross macht sich bereit: 1.350 Goldabbaustellen, 55 Ladder-Ziele und ein historischer Volltreffer
WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
03.10.25 | 19:59
46,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
03.10.2025 19:51 Uhr
124 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: Abänderung der Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2026, erste Ausschüttung im Jahr 2027

DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: Abänderung der Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2026, erste Ausschüttung im Jahr 2027

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OMV Aktiengesellschaft: Abänderung der Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2026, erste Ausschüttung im Jahr 2027

Wien (pta000/03.10.2025/19:15 UTC+2)

OMV hat beschlossen, die bestehende Dividendenpolitik aufgrund der Entkonsolidierung der Borealis Gruppe ("Borealis ") und der Einführung von Dividenden der Borouge Group International ("BGI") im Zuge der BGI Transaktion abzuändern. Das generelle Prinzip einer progressiven regulären Dividende zuzüglich einer zusätzlichen variablen Dividende, letztere vorbehaltlich einer Verschuldungsquote von unter 30% und ausreichend verfügbarer Mittel, wird für die Anpassung der Dividendenpolitik beibehalten. Die Grundlage für die Aktionärsausschüttung wird dahingehend geändert, dass 50% der OMV zurechenbaren BGI Dividenden plus 20-30% des operativen Cashflows exklusive der OMV zurechenbaren BGI Dividenden ausgeschüttet werden.

Hinweis: Diese Dividendenpolitik spiegelt die gegenwärtige Zielsetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats der OMV wider, gilt für Dividendenzahlungen ab dem Geschäftsjahr 2026, mit der ersten Ausschüttung gemäß der geänderten Politik im Jahr 2027, und kann zukünftig angepasst werden. Darüber hinaus unterliegen die Dividendenzahlungen in jedem Jahr den jeweiligen Dividendenvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, die jeweils beschließen können, von dieser Dividendenpolitik abzuweichen, wenn dies unter den dann vorherrschenden Umständen angemessen ist, sowie dem Beschluss der Hauptversammlung.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759511700359 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2025 13:15 ET (17:15 GMT)

© 2025 Dow Jones News
