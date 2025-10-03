DJ PTA-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft: Abänderung der Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2026, erste Ausschüttung im Jahr 2027

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

OMV Aktiengesellschaft: Abänderung der Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2026, erste Ausschüttung im Jahr 2027

Wien (pta000/03.10.2025/19:15 UTC+2)

OMV hat beschlossen, die bestehende Dividendenpolitik aufgrund der Entkonsolidierung der Borealis Gruppe ("Borealis ") und der Einführung von Dividenden der Borouge Group International ("BGI") im Zuge der BGI Transaktion abzuändern. Das generelle Prinzip einer progressiven regulären Dividende zuzüglich einer zusätzlichen variablen Dividende, letztere vorbehaltlich einer Verschuldungsquote von unter 30% und ausreichend verfügbarer Mittel, wird für die Anpassung der Dividendenpolitik beibehalten. Die Grundlage für die Aktionärsausschüttung wird dahingehend geändert, dass 50% der OMV zurechenbaren BGI Dividenden plus 20-30% des operativen Cashflows exklusive der OMV zurechenbaren BGI Dividenden ausgeschüttet werden.

Hinweis: Diese Dividendenpolitik spiegelt die gegenwärtige Zielsetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats der OMV wider, gilt für Dividendenzahlungen ab dem Geschäftsjahr 2026, mit der ersten Ausschüttung gemäß der geänderten Politik im Jahr 2027, und kann zukünftig angepasst werden. Darüber hinaus unterliegen die Dividendenzahlungen in jedem Jahr den jeweiligen Dividendenvorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats, die jeweils beschließen können, von dieser Dividendenpolitik abzuweichen, wenn dies unter den dann vorherrschenden Umständen angemessen ist, sowie dem Beschluss der Hauptversammlung.

