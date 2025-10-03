thyssenkrupp-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 5,49 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 12,485 Euro, das Tageshoch hat man mit 12,675 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat thyssenkrupp 5,76 Prozent zugelegt und unter 50 Werten im MDAX einen guten zehnten Platz geschafft. Wenn man die Bewertungen für thyssenkrupp auf finanzen.net anschaut, findet man 1 x kaufen, ...

