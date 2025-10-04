PTA-News: Aktien Global News: 2 Millionen Unzen im Boden - wird Tesoro Gold zum Übernahmekandidaten? -2

DJ PTA-News: Aktien Global News: 2 Millionen Unzen im Boden - wird Tesoro Gold zum Übernahmekandidaten?

Aktien Global News: 2 Millionen Unzen im Boden - wird Tesoro Gold zum Übernahmekandidaten?

Frankfurt (04.10.2025/07:00 UTC+2)

2 Millionen Unzen im Boden - wird Tesoro Gold zum Übernahmekandidaten?

Der Goldmarkt zeigt Stärke. In einem von Unsicherheit geprägten globalen Umfeld steigt der Preis für das Edelmetall unaufhaltsam. Geopolitische Spannungen und wachsende Staatsschulden treiben Investoren in sichere Häfen. Zentralbanken erhöhen ihre Goldreserven, private Anleger folgen. Diese Entwicklung lässt auch die Aktienkurse vieler Goldunternehmen klettern.

Zinsen steigen, Vertrauen sinkt - Gold rückt in den Fokus

Die Renditen für Staatsanleihen in Großbritannien, Japan und Frankreich ziehen deutlich an. Steigende Zinsen für neue Schulden gelten als Warnsignal. In diesem Klima gewinnt Gold an Attraktivität. Jeder neue Preissprung verdeutlicht die Nervosität an den Märkten. Das Edelmetall wird erneut zur bevorzugten Absicherung gegen wirtschaftliche Risiken.

4.000 US-Dollar im Blick - Analysten sehen Goldpreis weiter im Aufwärtstrend

Analysten trauen dem Goldpreis neue Höhen zu. Goldman Sachs nennt in seinem Basisszenario einen Anstieg auf 4.000 US-Dollar je Unze bis 2026. Sollte die Unabhängigkeit der US-Notenbank ins Wanken geraten, seien sogar 5.000 US-Dollar möglich. Die Nachfrage wächst: Im August meldete die Perth Mint ein Absatzplus von 38 Prozent bei Barren und Münzen. Über 30.000 Unzen gingen an Käufer.

Von den Majors bis zu den Explorern - der Rückenwind erreicht alle

Die großen Produzenten wie Newmont und Agnico Eagle profitieren bereits. Im zweiten Quartal lag ihr durchschnittlicher Verkaufspreis bei über 3.300 US-Dollar je Unze. Aktuell kratzt der Goldpreis an der Marke von 3.600 US-Dollar. Auch die zweite Reihe zieht mit. Der kanadische Junior Mining Index erreicht ein neues 52-Wochen-Hoch und durchbricht ein Mehrjahreshoch. Small- und MicroCaps profitieren doppelt: Die Finanzierung neuer Projekte wird leichter, gleichzeitig steigt das Interesse strategischer Partner.

Tesoro Gold legt nach - Ressourcenschätzung erhöht Druck auf die Konkurrenz

Im Fokus steht Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Das Unternehmen entwickelt das Goldprojekt El Zorro im Norden Chiles - in einer Region, in der bereits etablierte Player wie Gold Fields und Lundin Mining aktiv sind. Eine neue Ressourcenschätzung bringt Bewegung in die Bewertung des Projekts: Auf dem Vorkommen Ternera wurden nun 2 Mio. Unzen Gold nachgewiesen. Innerhalb der Pit Shell befinden sich 1,82 Mio. Unzen - ein Plus von 42 Prozent im Vergleich zur vorherigen Schätzung. Besonders relevant: 1,12 Mio. Unzen sind als "indicated" klassifiziert. Das verbessert die Planbarkeit für die weitere Entwicklung.

Gold Fields als größter Aktionär - Nähe zur eigenen Mine schafft Potenzial

El Zorro erstreckt sich über 570 Quadratkilometer - ein großes Areal mit umfangreichem Explorationspotenzial. Gold Fields hält 17 Prozent an Tesoro Gold und ist damit größter Einzelaktionär. Der südafrikanische Konzern betreibt nur 120 Kilometer entfernt die Goldmine Salares Norte. Die geographische Nähe könnte operative Vorteile schaffen - und Synergien ermöglichen.

Scoping-Studie als nächster Schritt - Analysten bleiben aufmerksam

Bei Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) steht die Scoping-Studie als nächster Meilenstein an. Sie soll die wirtschaftlichen Eckdaten des Projekts aufzeigen. Analysten begleiten das Projekt eng. Morgans bewertet die Aktie mit 0,11 AUD, Blue Ocean Equities sieht den fairen Wert bei 0,15 AUD. In einem Markt, in dem Übernahmen zunehmen, bleibt Tesoro Gold ein Unternehmen mit wachsendem Interesse. Projektfortschritt, Standortvorteil und ein strategischer Ankeraktionär rücken das Unternehmen weiter in den Fokus.

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

