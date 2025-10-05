Umfrage in verschiedenen Märkten unter 450 Strategieexperten 1 zeigt, dass Nikotin weiterhin als Hauptursache für durch Rauchen bedingte Krankheiten gesehen wird, obwohl immer mehr Hinweise auf das Gegenteil hindeuten

Die 2024 und 2025 in 15 unterschiedlichen Märkten durchgeführte Studie zeigt regionale Unterschiede im Hinblick auf die Risikoeinschätzung von Nikotin auf, bedingt durch gesetzliche Hindernisse und einen Mangel an medizinischer Anleitung.

Daten werden vor der Eröffnung des diesjährigen Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) in Brüssel veröffentlicht, wo BAT's Chief Corporate Officer Kingsley Wheaton sprechen wird.

Laut BAT zeigt eine neue Studie unter Strategieexperten in 15 unterschiedlichen Regionen, dass Nikotin nach wie vor irrtümlicherweise für Gesundheitsrisiken verantwortlich gemacht wird obwohl es mittlerweile wissenschaftlich fundierte Belege gibt, dass Nikotin nicht die Hauptursache für durch Rauchen bedingte Krankheiten ist und immer mehr rauchfreie Varianten als Alternative zur traditionellen Zigarette verfügbar sind.

Die Umfrage wurde von British American Tobacco (BAT) in Auftrag gegeben und wird vor dem Beginn in dieser Woche des diesjährigen GTNF in Brüssel veröffentlicht. Laut der Studie glauben sieben von zehn Politikexperten nach wie vor, dass Nikotin die Hauptursache für durch Rauchen bedingte Krankheiten ist.

Es wurden für die Studie 2024 und 2025 drei Gruppen interviewt Nikotinkonsumenten2 Politikexperten und Mediziner3 Demzufolge diskutiert die Hälfte der Mediziner zwar häufig rauchfreie Alternativen mit Patienten, aber nur 21 fühlen sich gut genug informiert, um sie empfehlen zu können.

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer bei BAT, sagte:

"Diese Umfrage beweist, dass Veränderung zwar möglich, jedoch nicht garantiert ist. Wir sehen einzelne Fortschritte dort, wo wir neue, innovative Produkte auf den Markt gebracht und in klare, wissenschaftliche Kommunikation investiert haben. Aber die Daten zeigen uns auch deutlich, dass wir schnell mehr tun und die Entscheidungsträger mit den neuesten wissenschaftlichen Beweisen über rauchfreie Produkte versorgen müssen."

"Wir intensivieren unsere Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden, Gesetzgebern und Wissenschaftlern, damit Verbraucher richtig informiert werden."

Die Studie wurde durch eine dritte Partei im Namen von BAT durchgeführt und zeigte einen besseren Bekanntheitsgrad4 von rauchfreien Produkten, insbesondere von Dampfprodukten unter Nikotinkonsumenten.

Ergebnisse für mehrere Märkte5

Irrtümliche Ansichten über Nikotin sind am weitesten verbreitet 6 unter Politikexperten. Von ihnen machen immer noch 70 Nikotin für Erkrankungen im Zusammenhang mit Rauchen verantwortlich.

unter Politikexperten. Von ihnen machen immer noch 70 Nikotin für Erkrankungen im Zusammenhang mit Rauchen verantwortlich. 50 der Mediziner diskutieren wöchentlich über rauchfreie Alternativen zu Zigaretten, aber nur 21 fühlen sich gut genug informiert, um sie zu empfehlen.

Mehr als 75 der Mediziner trauen wissenschaftlichen und öffentlichen Berichten über Tobacco Harm Reduction (THR), aber ihre Kenntnisse über dieses Thema sind gering. Nur rund 20 fühlen sich gut informiert und verfolgen die entsprechenden Veröffentlichungen oder haben die Zeit, sich mehr mit THR zu befassen.

65 der Politikexperten unterstützen Regulierungen für rauchfreie Produkte auf dem Niveau von Zigaretten oder gar strikter. Diese Maßnahmen sind nicht im Sinne der Zielsetzung von THR.

Alle drei Gruppen bevorzugen in dieser Kategorie Nikotinbeutel, gefolgt von Dampfprodukten und dann Heat Sticks.

Regionale Highlights:

Japan Pakistan : Anzeichen einer Verbesserung 4 im Hinblick auf orale Nikotinbeutel bei Medizinern und Politikexperten.

: Anzeichen einer Verbesserung im Hinblick auf orale Nikotinbeutel bei Medizinern und Politikexperten. Australien Neuseeland : Eher negativer Trend 4 im Hinblick auf Dampfprodukte und THR unter Medizinern, möglicherweise bedingt durch strengere Gesetzgebung.

: Eher negativer Trend im Hinblick auf Dampfprodukte und THR unter Medizinern, möglicherweise bedingt durch strengere Gesetzgebung. Schweden : Ungefähr 80 der Politikexperten, Mediziner und aktiven Konsumenten 7 nehmen THR positiv wahr und bevorzugen orale Nikotinbeutel.

: Ungefähr 80 der Politikexperten, Mediziner und aktiven Konsumenten nehmen THR positiv wahr und bevorzugen orale Nikotinbeutel. Frankreich : 89 der Mediziner glauben, dass Dampfprodukte tendenziell weniger schädigend sind als Zigaretten.

: 89 der Mediziner glauben, dass Dampfprodukte tendenziell weniger schädigend sind als Zigaretten. UK : Mehr als 60 der Raucher 8 halten orale Nikotinbeutel potenziell für weniger schädlich als Zigaretten.

: Mehr als 60 der Raucher halten orale Nikotinbeutel potenziell für weniger schädlich als Zigaretten. USA, Frankreich UK: Der höchste Grad an Unkenntnis im Hinblick auf gesundheitliche Auswirkungen von Nikotin unter Politikexperten (>85 %) in allen beteiligten Märkten.

Über die Marktstudie

Die Studie "Tobacco Harm Reduction" wurde von BAT beim Marktforschungsunternehmen Kantar in Auftrag gegeben und in den Jahren 2024 und 2025 durchgeführt. Sie basiert auf der Meinung von drei Kategorien von Teilnehmern: Nikotikonsumenten (n=6.000), Politikexperten (n+450) und Medizinern (n+600) in 15 Märkten: Australien, USA, UK, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, Schweden, Brasilien, Japan, Südkorea, Pakistan und Neuseeland.

BAT hat sein Verständnis der wissenschaftlichen Literatur über die Ergebnisse der Umfrage angewandt, um Rückschlüsse über die allgemeinen Kenntnisse über THR bei den Teilnehmern zu ziehen. Diese Studie beweist, wie sehr sich BAT darum bemüht, die Auswirkungen seines Geschäfts auf die Gesundheit zu verringern und den wissenschaftlich basierten Dialog mit öffentlichen Gesundheitsbehörden, Gesetzgebern und Wissenschaftlern über Tobacco Harm Reduction zu intensivieren.

Über BAT

BAT ist ein führender globaler Konzern für Konsumgüter. Gestützt von führender Forschung und Entwicklung sehen wir unsere Mission darin A Better Tomorrow (Eine bessere Zukunft) zu schaffen durch eine rauchfreie Welt.

Das wichtigste Konzept ist dabei Tobacco Harm Reduction (THR) der Wechsel von Zigarettenrauchern zu rauchfreiem Tabak mit geringerem Risikoprofil oder zu sonstigen nikotinhaltigen Produkten. Dies wird im Detail in Omni beschrieben, einem faktenbasierten Manifest für den Wandel, das BAT's Einsatz für THR und die diesbezüglichen Fortschritte belegt.

BAT beschäftigt mehr als 48.000 Menschen und erzielte 2024 einen Umsatz von £25,9 Mrd. und einen bereinigten Betriebsgewinn von £11,9 Mrd..

BAT will bis 2030 50 Millionen Erwachsene von seinen rauchfreien Produkten überzeugen und bis 2035 50 seines Umsatzes damit erzielen. Derzeit konsumieren 30,5 Millionen Nutzer die Dampfprodukte der Marke Vuse, die Heater Sticks glo und die modernen oralen Nikotinbeutel der Marke Velo. Die Umsätze dieser neuen Kategorie sind 2024 auf £3,4 Mrd. geklettert und auch die Profitabilität steigt.

BAT verringert weiterhin den Einsatz von primären Rohstoffen, unterstützt die Kommunen, in denen das Unternehmen tätig ist, und will bis 2050 kohlenstoffneutral wirtschaften. BAT wurde 2024 von CDP mit einem "Triple-A"-Rating ausgezeichnet für die Offenlegung seiner Daten zu Klimawandel, Sicherheit von Gewässern und Wäldern. Vor Kurzem wurde der Konzern zum Financial Times Climate Leader zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auch im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Typisch für diese Art von Aussagen sind Worte und Formulierungen wie "glauben", "antizipieren", "könnte", "dürfte", "würde", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "wird", "erwarten", "schätzen", "Projekt", "positioniert", "Strategie", "Ausblick", "Ziel" und ähnliche Wendungen. Diese beziehen sich auf unsere Zielgruppen, den Umsatz aus neuen Kategorien und unsere ESG-Ziele.

Alle diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, die Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen. Die Schätzungen in dieser Pressemitteilung basieren auf vernünftigen Fakten, aber sie können von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den derzeitigen Prognosen abweichen. Die zugrundeliegenden Fakten können den Angaben im Geschäftsbericht 2024 von British American Tobacco p.l.c. (BAT) unter der Überschrift "Cautionary Statement" (Warnhinweis) und "Group Principal Risks" (Risiken der Gruppe) sowie dem Formular 20-F entnommen werden.

Zusätzliche Angaben im Hinblick auf diese und sonstige Faktoren sind in den Einreichungen von BAT an die U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), einschließlich des Jahresgeschäftsberichts auf dem Formular 20-F und aktuelle Berichte auf dem Formular 6-K zu finden, die kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov verfügbar sind, sowie in den Geschäftsberichten von BAT, die kostenfrei auf der Website von BAT unter www.bat.com verfügbar sind.

Die vergangene Leistung lässt nicht auf die zukünftige Leistung schließen und Personen, die Rat benötigen, sollten sich an einen unabhängigen Finanzberater wenden. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln das Wissen und die Informationen wider, die zum Zeitpunkt der Erstellung und Veröffentlichung dieser Pressemitteilung verfügbar waren. BAT fühlt sich nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen abzuändern, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen. Leser sollten den zukunftsgerichteten Aussagen nicht blind vertrauen.

___________________ 1 Ehemalige Regierungsbeamte, Führungskräfte Akademie Forschung, Mitglieder von NGOs, Interessengruppen, Führende Rechtsexperten, Mitglieder von relevanten Nichtregierungsinstitutionen, (NGIs), Politik- Interessenexperten. 2 Nikotinkonsumenten (verwenden Nikotinprodukte mindestens einmal wöchentlich mit mindestens einem rauchfreien Produkt (E-Zigaretten oder Dampfprodukte, Heat Sticks, orale Nikotinbeutel). 3 HCPs (GPs, FPs, Onkologen, Pulmologen, Kardiologen), ambulante klinische Spezialisten, Pharmazeuten, Gesundheitsdienste, Spezialisten für mentale Gesundheit, Krankenpfleger. 4 Die Datenpunkte während der beiden Jahre waren aufgrund abweichender Formulierungen der Fragen nicht direkt vergleichbar. Aber da die Antwortskalen dieselben blieben, können dennoch Aussagen über Trends gemacht werden. 5 Die Erkenntnisse für mehrere Märkte basieren auf durchschnittlichen Werten für 15 Märkte: Australien, USA, UK, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Rumänien, Schweden, Brasilien, Japan, Südkorea, Pakistan und Neuseeland. 6 Verglichen mit den Werten anderer Kohorten (Nikotinkonsumenten und Mediziner) 7 Aktive Konsumenten einer Kategorie, die mindestens einmal pro Woche konsumieren 8 Raucher sind tägliche Zigarettenkonsumenten, die eine neue Kategorie ausprobiert haben oder sich offen dafür zeigen (Dampfprodukte, Heat Sticks oder Nikotinbeutel).

