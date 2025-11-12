© Foto: STR - NurPhoto

Solide Dividende, stabile Bilanz und neue Wachstumstreiber - Die Aktie des Tabakriesen BAT bleibt für Berenberg ein klarer Kauf.Die Analysten der Privatbank Berenberg bleiben für die Aktie von British American Tobacco (BAT) optimistisch. Das Papier des größten europäischen Tabakkonzerns notiert laut Studie mit einem Abschlag von rund 32 Prozent gegenüber europäischen Konsumwerten und bietet nach Einschätzung der Analysten weiterhin attraktive Einstiegschancen. Das Kursziel wurde von 4.300 auf 4.600 Pence angehoben. BAT befindet sich laut Berenberg "auf Kurs", seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 zu erfüllen. Am 9. Dezember steht das Zahlen-Update an, die endgültigen Jahreszahlen …