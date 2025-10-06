DJ Signifikanter Erfolg für Krebsmittel von Astrazeneca und Daiichi Sankyo

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Das Krebsmedikament Datroway von Astrazeneca und Daiichi Sankyo hat in einer klinischen Studie im Spätstadium statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserungen für Patientinnen gezeigt, die an Brustkrebs erkrankt sind.

Das Präparat sei an Patientinnen mit metastasiertem dreifach negativem Brustkrebs erprobt worden, für die eine Immuntherapie nicht in Frage gekommen sei, teilten die Unternehmen mit.

Studiendaten zeigten, dass das Medikament eine klinisch bedeutsame Verbesserung sowohl des progressionsfreien Überlebens als auch des Gesamtüberlebens bewirkte.

Das Sicherheitsprofil stimmte mit früheren klinischen Studien mit Datroway zur Behandlung von Brustkrebs überein, so die Unternehmen. Die Daten werden auf einem bevorstehenden medizinischen Kongress vorgestellt und den Zulassungsbehörden übermittelt.

Datroway wird auch zur Behandlung von Lungenkrebs eingesetzt.

