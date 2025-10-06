EQS-Ad-hoc: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Insolvenz
EV Digital Invest AG - Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EV Digital Invest AG
|Joachimsthaler Straße 12
|10719 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 403 69 15 21
|E-Mail:
|info@ev-digitalinvest.de
|Internet:
|www.ev-digitalinvest.de
|ISIN:
|DE000A3DD6W5
|WKN:
|A3DD6W
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2208612
