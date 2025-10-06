Redcare Pharmacy hat mit den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2025 überzeugt und die Jahresziele bestätigt. Der Online-Apothekenanbieter meldete im abgelaufenen Quartal Umsätze von 719 Mio. €, ein Plus von 25 % gegenüber dem Vorjahr und leicht über den Markterwartungen (Konsens: 717 Mio. €).



Das Umsatzplus war sowohl in der DACH-Region als auch international gleichmäßig verteilt - beide Segmente wuchsen um rund 25 %.Im Geschäft mit nicht verschreibungspflichtigen Produkten erzielte Redcare 448 Mio. e Umsatz (+17 %), bei verschreibungspflichtigen (Rx) Medikamenten legte man um 42 % auf 272 Mio. € besonders dynamisch zu. In Deutschland, wo Redcare stark von der Einführung des E-Rezepts profitiert, sprangen die Rx-Umsätze um 82 % auf 126 Mio. €. Insgesamt zeigt die Entwicklung den strukturellen Rückenwind im Markt. Das Management hat die Gesamtjahresguidance 2025 mit 25 % Umsatzwachstum und 2,0 - 2,5 % adjustierte EBTIDA-Marge bestätigt, man sieht sich gut positioniert, diese Ziele zu erreichen oder leicht zu übertreffen. In Q4 ist ein saisonaler Nachfrageanstieg und insbesondere anhaltendes Rx-Wachstum in Deutschland zu erwarten. Die Analystenschätzungen von 2,96 Mrd. € Jahresumsatz erscheinen gut erreichbar. Der Kursdruck und die Investoren-Skepsis weichen langsam. Der FB-Comeback-Titel kommt ins Laufen. Kursziel bleibt bei 140 €.





