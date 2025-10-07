Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN DE000A4DFSF4/ WKN A4DFSF) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben. Das Wertpapier hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit 9,875% p.a. verzinst. Das Angebot für die neue Anleihe 2025/2030 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de