Prognose gesenkt: Umsatz 2025 nun 85-90 Mio. €, operatives EBIT zwischen -0,5 und +0,5 Mio. € H1-Ergebnisse schwach: Umsatz -7,2 % auf 43,9 Mio. €, EBIT +0,4 Mio. € Segmenttrends: Automotive robust, Industrial schwach - USA mit positiver Tendenz Effizienzprogramm CORE mit Potenzial für Margenverbesserung ab 2026 Warburg Research bleibt bei "Buy" mit Kursziel 6,50 €, langfristig solide Erholungsperspektive Unternehmensprofil und Marktstellung: Die Softing AG (ISIN DE0005178008) ist ein spezialisierter Anbieter von Hard- und Softwarelösungen für den sicheren Datenaustausch in industriellen
