Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat in China einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt. Die Tochtergesellschaft Neue ZWL Transmission Technology and Production (Tianjin) Co. Ltd. hat von Great Wall Motor einen neuen Großauftrag für Synchronisierungen eines 4-Gang-DCT-Hybridgetriebes. Der Serienstart ist für das erste Quartal 2026 geplant, der jährliche Umsatzzuwachs wird auf rund 2 Mio. Euro geschätzt.

"Der Auftrag umfasst ein zusätzliches Volumen von etwa 25 % im Bereich Hybridantriebe und unterstreicht unsere technologische Stärke sowie die langjährige Partnerschaft mit Great Wall Motor", so Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch.

