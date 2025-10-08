Was ist bei thyssenkrupp los? Nachdem die Marinesparte (TKMS) mit ihrer Rüstungsfantasie in diesem Jahr die Aktie getrieben hat, scheint der IPO zu stocken. Dagegen beherrscht die Stahlsparte jetzt die Schlagzeilen. Den Sprung aufs Parkett hat Finexity geschafft. Jetzt gilt es die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Wer jetzt frühzeitig kauft, kann profitieren. Die Wachstumschancen des Unternehmens sind jedenfalls groß. Zuletzt hat man über die Internationalisierung berichtet. Im Visier ist einer der spannendsten Immobilienmärkte der Welt. Dagegen wird bei Zalando gestreikt. Wann reagiert die Aktie? Geht es nach Analysten gar nicht. Sie sehen 50 % Kurspotenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
