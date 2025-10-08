Die deutsche Industrie meldete zum wiederholten Male weniger Aufträge. Zum vierten Mal in Folge setzte sich der Negativtrend fort und im August fielen die Neuaufträge um 0,8 % unterhalb des Vormonats zurück. Die Fachleute hatten mit einem Wachstum von 1,1 % gerechnet und waren daher über die Fortsetzung des Trends überrascht. Rückläufig waren vor allem die Bestellungen aus der Euro-Zone mit minus 2,9 % und dem Rest der Welt sogar mit minus 5,0 %. Wo tatsächliches Wachstum stattfindet, lesen Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
