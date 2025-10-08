Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) hat in China einen weiteren wichtigen Erfolg erzielt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.Die Tochtergesellschaft Neue ZWL Transmission Technology and Production (Tianjin) Co. Ltd. habe von Great Wall Motor einen neuen Großauftrag für Synchronisierungen eines 4-Gang-DCT-Hybridgetriebes. Der Serienstart sei für das erste Quartal 2026 geplant, der jährliche Umsatzzuwachs werde auf rund 2 Mio. Euro geschätzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
