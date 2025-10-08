Der Prothesen- und Orthesen-Hersteller Ottobock SE & Co. KGaA (ISIN: DE000BCK2223) hat seinen Börsengang abgeschlossen. Der endgültige Ausgabepreis wurde auf 66 Euro je Aktie festgelegt. Damit erreicht das Unternehmen aus Duderstadt eine Marktkapitalisierung von rund 4,2 Milliarden Euro. Der erste Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für den 9. Oktober geplant. Platzierungsvolumen von über 800 Millionen Euro: Insgesamt wurden 12,2 Millionen Aktien platziert. Davon stammen 1,5 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, während 9,1 Millionen von der Näder Upside Vermögensverwaltungs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
