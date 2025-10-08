EQS-News: voxeljet AG
Augsburg, 8. Oktober 2025 - voxeljet AG teilt mit, dass gestern das Landgericht München I die gegen den Planbestätigungsbeschluss des Amtsgerichts München eingelegte sofortige Beschwerde verworfen hat. Der StaRUG-Plan der voxeljet AG ist damit rechtskräftig.
Wie bereits kommuniziert, hatte das Amtsgericht München den StaRUG-Plan am 3. Juli 2025 bestätigt, nachdem die Mehrheit der abstimmenden Gruppen dem StaRUG-Plan im Erörterungs- und Abstimmungstermin vom selben Tag zugestimmt hatte.
Wie ebenfalls bereits kommuniziert, erstmals am 30. April 2025, sieht der Plan unter anderem eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der voxeljet AG auf null Euro als Teil der Kapitalmaßnahmen vor. Dies führt zu einem Ausscheiden der aktuellen Aktionäre. Mit der Umsetzung der weiteren Kapitalmaßnahmen des StaRUG-Plans wird die voxeljet AG neue Liquidität aus einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss in Höhe von EUR 2.500.000 erhalten. Darüber hinaus wird die voxeljet AG unter anderem von finanziellen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 3.500.000 befreit.
Nachdem der Plan nun rechtskräftig ist, wird die Umsetzung des Plans zeitnah erfolgen.
Kontakt:
Johannes Pesch
Director Purchasing, Business Development & Investor Relations
Phone: +49 (821) 7483 172
johannes.pesch@voxeljet.de
