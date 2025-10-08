FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine rückläufige Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zuletzt habe sich die Aktie in der Hoffnung auf eine protektionistische EU-Politik sowie auf Kapazitätssenkungen in China deutlich erholt. Dazu runde die komplette Übernahme des bisherigen Gemeinschaftsunternehmens Calvert zu sehr günstigen Konditionen das Portfolio in Nordamerika ab. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) bis 2027 ein wenig und sieht diese etwas unter den Konsensschätzungen./gl/edh



