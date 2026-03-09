Wer das Börsenparkett kennt, weiß: Nicht immer bieten sich Chancen für schnellen Gewinn. Doch manchmal entfalten sich innerhalb weniger Stunden dynamische Bewegungen, die mit dem richtigen Timing echtes Potenzial freisetzen - so geschehen bei ArcelorMittal. Während viele Marktteilnehmer auf einen Turnaround hoffen, nutzten Short-Trader die Gelegenheit für ein außergewöhnliches Ergebnis.Am Donnerstagabend erschien im RuMaS Express-Service ein Trading-Tipp, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS