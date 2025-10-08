Die Dresdener Solarwatt hat für Brenntag einen Standort mit Photovoltaik und Speicher ausgestattet. Dadurch spart das Chemieunternehmen - bei neun Jahren der Amortisation - jährlich einen fünfstelligen Betrag an Energiekosten ein. Das Chemiehandelsunternehmen Brenntag lässt seinen Standort in Glauchau/Sachsen aktuell mit einer Photovoltaik-Anlage und einem Batteriespeicher ausrüsten. Verantwortlich ist das Dresdner Solarunternehmen Solarwatt, das über das Projekt auch berichtet. Demnach sind 698 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
