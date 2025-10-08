Iveco hat einen Großauftrag aus Mittelitalien erhalten: Gemeinsam mit dem Händler Romana Diesel und dem spanischen Karosseriebauer Indcar liefert der Nutzfahrzeughersteller 129 elektrische Kleinbusse des Typs eDaily in die Region Latium. Der italienische Nutzfahrzeughersteller Iveco Bus bestätigt den Eingang eines Großauftrags aus seinem Heimatland, den sie in Zusammenarbeit mit dem Händler Romana Diesel und Indcar ausführt. Konkret geht es um 129 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net